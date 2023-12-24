ناقلة نفط تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر وأميركا تعلن إسقاط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها متمردون حوثيون خلال عبورها البحر الأحمر، حيث قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية منتشرة في المنطقة.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الناقلة «ام في سايبابا» المملوكة للغابون لم تبلغ عن وقوع إصابات جراء الهجوم.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت السبت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الاحمر.

وأضافت سنتكوم على منصة اكس أن المدمّرة«يو اس اس لابون» التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر «أسقطت أربع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».