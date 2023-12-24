العالم اليوم - نتنياهو: الجيش يتحرك وفقا للحسابات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية، مشددا على أن الجيش يتحرك وفقا للحسابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد،"إسرائيل دولة ذات سيادة. قراراتنا العسكرية تُبنى وفقا لحساباتنا الخاصة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال، يوم السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقنع رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

تخوف أميركي

وكشفت الصحيفة في تقريرها أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وقال مسؤولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد أن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

ودفع ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددا "إلى حافة الهاوية"، وفق تعبير "وول ستريت جورنال".

وفي أكتوبر الماضي، التقى بايدن نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم "جبهة موحدة قوية علنا"، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

وفي سياق ذي صلة،، أعتبر قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أن قواته "لا يزال أمامها الكثير لفعله في قطاع غزة".

وأدلى هيلفي بتصريحات أثناء إجرائه تقييما لوضع قواته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، السبت.

وفي تقييمه لأداء القوات المقاتلة من الفرقة 98 ولواء "غيفعاتي"، قال هيلفي إن "الوضع في خانيونس مبهر"، لكنه أكد "ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به" في غزة.

قتلى الجيش الإسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنّ عدد قتلاه في قطاع غزة منذ بدء الحرب بلغ 152 عسكرياً إثر مقتل تسعة عسكريين السبت، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبّدها منذ بدأ هجومه البرّي على القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إنّ تسعة من عسكرييه قتلوا السبت في معارك بقطاع غزة.

وهذه الحصيلة اليومية هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البرّي على القطاع في 27 أكتوبر.

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس،مساء السبت، أنّ أكثر من 200 فلسطيني قتلوا في غضون 24 ساعة في عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة إنّ الحصيلة الإجمالية للقتلى في القطاع منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ارتفعت إلى 20258 قتيلاً و53688 جريحاً.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفّذه مقاتلون من حماس بعد اقتحامهم الحدود بين غزة وجنوب إسرائيل. وأدّى هجوم حماس إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلياً وخطف 250 شخصاً لا يزال 129 منهم محتجزين رهائن في القطاع، وفق الدولة العبرية.