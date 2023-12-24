العالم اليوم - مرسوم يتيح لـ"روسبنك" شراء أصول سوسيتيه جنرال في روسيا

انتم الان تتابعون خبر مرسوم يتيح لـ"روسبنك" شراء أصول سوسيتيه جنرال في روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، مرسوما يفتح الطريق أمام شراء روسبنك حصصا وأصولا يمتلكها سوسيتيه جنرال في شركات روسية.

وقال المرسوم إن روسبنك سيتمكن من شراء حصص سوسيتيه جنرال في شركات كبرى منتجة للطاقة مثل روسنفت وغازبروم إضافة لشركات معادن مثل نوريلسك نيكل وسفرستال وشركات روسية كبرى أخرى.

تحتاج الشركات التابعة للدول التي توصف بأنها "غير صديقة"، وهي التي أعلنت فرض عقوبات على روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022، إلى إعفاء خاص من موسكو للسماح بالمعاملات التي تتضمن أصولا روسية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الحصص في الشركات الروسية صغيرة نسبيا. فعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة 0.04 بالمئة في غازبروم و0.02 بالمئة في شركة آلروسا، وهي أكبر شركة لإنتاج الألماس في العالم.

ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية للأصول قيد النظر تقدر "بمليارات الروبلات".

وانسحب سوسيتيه جنرال من روسيا وأتم بيع وحدته المحلية روسبنك إلى مجموعة إنتيروس في مايو 2022. وإنتيروس لها صلة بالثري الروسي فلاديمير بوتانين.