سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها للبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس جروندبرج" بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، وتأمل بأن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.



وأكدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.