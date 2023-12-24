العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: قتلنا 8 آلاف مقاتل فلسطيني في حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه قتل نحو 8 آلاف مقاتل فلسطيني في قطاع غزة في إطار الحرب التي يخوضها ضد حماس.

ونقلت رويترز عن متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.

تشير التقارير الواردة من غزة إلى مقتل نحو 20 ألف فلسطيني في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل هجومها البري على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 20258 شخصا قتلوا في غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، مشيرة إلى أن معظم القتلى من المدنيين.

ومن بين القتلى 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا عنيفا ضد قطاع غزة، بعد هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر.

واندلعت الحرب في أعقاب شن الحركة هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل عمليات قصف مكثفة على القطاع، وبدأت منذ أواخر أكتوبر بعمليات برية في قطاع غزة.