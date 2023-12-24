العالم اليوم - مقتل العشرات بضربة جوية إسرائيلية على مخيم في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل العشرات بضربة جوية إسرائيلية على مخيم في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 11:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 70 شخصا على الأقل الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في القطاع.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفاد في وقت سابق بأن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.

وأوضح أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".

ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.

من جانبه أكد تلفزيون فلسطين "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 70 قتيلا".

ويُعتقد بأن حركتي حماس والجهاد ما زالتا تحتجزان أكثر من100 رهينة من بين 240 احتجزوا خلال هجومهما في السابع من أكتوبر على بلدات في إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 شخص.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ ذلك الحين ودمرت جزءا كبيرا منه.

وتقول السلطات في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى لمقتل ما يزيد على 20400 فيما يُعتقد بأن آلافا آخرين لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

وتم تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع في القطاع كارثية.