نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 70 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في مخيم المغازي بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 70 شخصًا على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في القطاع أمس الأحد.

وأوضحت أن القصف دمّر 3 منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن القصف استهدف مربعًا سكنيًا مكتظًا، وإن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

إلى ذلك، استشهد 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال غزة، حسب وزارة الصحة.