العالم اليوم - قوات إسرائيلية تقتحم جنين في الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:24 صباحاً - اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية قولها، إن قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة والمخيم من شارعي جنين- الناصرة، جنين- حيفا، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية في المخيم، واقتحمت عدة منازل في حارتي الدمج والحواشين.

وأضافت المصادر أن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة والمخيم.

واعتقلت قوات إسرائيلية، الليلة، تسعة شبان من قرية الجلمة، شمال شرق جنين، بعد محاصرة صالة رياضية في القرية.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، الليلة، مخيم دير عمار، غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعه.