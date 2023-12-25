العالم اليوم - مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 08:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح خطيرة، في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن كلا الجنديين قتل الأحد. وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة، الذي بدأ قبل نحو شهرين، إلى 156.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك البرية في غزة .. في رعاية الله وحفظة