العالم اليوم - إيران تنفي اتهاما أميركيا بمهاجمة سفينة قرب الهند

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - نفى إيران، الإثنين، اتهاما أميركيا بأنها هاجمت ناقلة كيماويات قرب الهند.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الاتهامات الأميركية "لا أساس لها". والسبت قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن طائرة مسيّرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

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