العالم اليوم - ضابط إسرائيلي بارز: حرب غزة ستمتد لفترة أطول من المتوقع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:20 صباحاً - قال ضابط بارز في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الجيش يتوقع أن تمتد العملية العسكرية في قطاع غزة "لفترة أطول من المتوقع".

وأشار الضابط إلى أن كسر سيطرة حماس على جنوب غزة ستستغرق شهورا، موضحا أن "استراتيجيات القتال المتبعة من قبل الحركة تزيد من خطر الخسائر بين القوات الإسرائيلية".

وتقول إسرائيل إن هدفها من هجماتها على قطاع غزة القضاء على حماس واستعادة الرهائن، إلا أن غاراتها قتلت حتى الآن أكثر من 20 ألف نحو نصفهم نساء وأطفال.

ووفقا لتصريحات المصدر العسكري الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، تشير الأدلة إلى انتشار شبكة واسعة من الأنفاق جنوبي غزة، مما "يفوق توقعات الجيش الإسرائيلي، وهو ما يجعل التحكم بالمنطقة أمرا معقدا ويتطلب وقتا".

والسبت اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب "تكلف ثمنا باهظا للغاية، لكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال".

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستواصل التوغل في عمق قطاع غزة حتى تحقيق "النصر التام" على حماس.

وتعرضت إسرائيل على مدى الأسابيع الماضية لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة، أقرب حليف لها، كي تقلص حملتها العسكرية وتحد من عدد القتلى المدنيين.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قواته حققت سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال قطاع غزة، وتستعد لتوسيع العمليات في الجنوب.