نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتصالات العُمانية الأول خليجيا كأفضل مشاركة مجتمعية رقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عُمان، المركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة أفضل مشاركة مجتمعية رقمية لمشروع "المشاورات العامة"، وجرت مراسم التتويج في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية لعام 2023.

ويعتبر مشروع "المشاورات العامة" التي تتبناه الهيئة أداة مهمة لتعزيز التواصل والحوار البناء بين الجمهور والمسؤولين وصناع القرار، من خلال عملية جمع آراء ومقترحات الجمهور العام وأصحاب المصلحة وتقديمها لصناع القرار، ليتم بعد ذلك تحليلها وإصدار الموقف النهائي من قبل الهيئة.

وتتم عملية جمع وتحليل البيانات وصفيًا من خلال منصة إلكترونية "استبيان"، وهي منصة طُورت محليا، من جانب إحدى الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، والمتخصصة في مجال البرمجيات وجمع وتحليل البيانات وتهيئتها لمتخذي القرار.

تهدف الجائزة التي تنظم مرة كل عامين إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار لدى الجهات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإرساء ثقافة المنافسة الإيجابية بينها في مجال الحكومة الرقمية، وإبراز التجارب الناجحة مما يدعم الاستفادة وتبادل أفضل الممارسات على مستوى مختلف القطاعات الحكومية في دول المجلس.

وتسهم جائزة "أفضل مبادرة للمشاركة المجتمعية" في تشجيع المؤسسات لدمج فئات المجتمع في صناعة القرار والانسجام مع التوجيهات الحديثة للجهاز الحكومي، حيث تعمـل برامـج المشـاركة المجتمعية على ضرورة تضافــر الجهــود مع كافة القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة وتلبيــة الاحتياجات المتناميــة والمتنوعــة لجميع أفراد المجتمع.