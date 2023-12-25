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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "مسلم ومسيحي متوحد بالصمود".. مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة

عاجل - "مسلم ومسيحي متوحد بالصمود".. مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة، تحل علينا في الفترة الحالية أعياد الميلاد المجيد للأقباط ورأس السنة الميلادية بحلول عام جديد، ويهتم كثير من المتابعين بالبحث عن أعياد الميلاد المجيد.

كما أن على الجانب الآخر، هناك أقباط فلسطين يرغب الجميع في معرفة ماذا يفعلون في هذه الفترة العصيبة التي تمر عليهم، وسط العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة واستشهاد الكثير وهدم المنازل والمرافق.

عاجل - "مسلم ومسيحي متوحد بالصمود".. مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة

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عاجل - "مسلم ومسيحي متوحد بالصمود".. مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة

وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن رد فعل مسيحيين فلسطين خلال فترة أعياد الميلاد، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مسيحيون فلسطين يرفضون الإحتفال بأعياد الميلاد

رفض مسيحيون فلسطين يرفضون الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية التي تحل علينا خلال الفترة الجارية، بالتضامن مع الأحداث التي تتعرض لها قطاع غزة من العدواني الإسرائيلي الغاشم.

وامتنع مسيحيين فلسطين عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والاقتصار على الطقوس الدينية داخل الكنائس بالتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين حتى الآن.

مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة

شهدت ساحة كنيسة المهد ليلة الميلاد غيتي، غياب للاحتفالات في مدينة بيت لحم ضمن أعياد الميلاد المجيد أمس الأحد، حيث تم استبدال شجرة الميلادي التقليدية لكل عام، بعمل فني يجسد معاناة الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار العدوان من جيش الاحتلال على قطاع غزة بداية من 7 أكتوبر الماضي.

وضم العمل تجسد للدمار والركام والأطفال الشهداء، الذين سقطوا على أثر العدوان الغاشم، حيث استشهاد أكثر من 20424 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 54 ألف مصاب وجريح، وسط دمار المباني والبنية التحتية والكوارث الإنسانية.

عاجل - "مسلم ومسيحي متوحد بالصمود".. مسيحيين فلسطين يستقبلون أعياد الميلاد بمجسم عن الكارثة الإنسانية بغزة

إلغاء احتفالات المسحيين في فلسطين

قررت الطوائف المسيحية في الأراضي الفلسطينية إلغاء احتفالات أعياد الميلاد، وعدم إضاءة شجرة عيد الميلاد "شجرة الكريسماس"، للمرة الأولى منذ نكبة عام 1948 بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنًا من رؤساء الكنائس.

حيث أن تقام الاحتفالات بعيد الميلاد للطوائف المسيحية، التقويم الغربي بداية من يوم 25 ديسمبر، بينما التقويم الشرقي في 7 يناير من كل عام.

بيان حركة حماس للطوائف المسيحية بعد إلغاء احتفالات أعياد الميلاد

وثمت المقاومة الإسلامية "حركة حماس" الموقف المسيحي من شعب فلسطين الوطني، وقصر الاحتفالات على إقامة الشعائر الدينية في الكنائس والوقوف صف واحد مع شعب قطاع غزة.

وجاء بيان حماس كالتالي:- "تأتي أعيادُ أبناء شعبنا المسيحيين هذا العام، في ظل عدوان فاشي مستمر، يشنّه الاحتلال النازي على كافة مكوّنات شعبنا الفلسطيني، مستهدفًا كلّ مقدّراته ومساجده وكنائسه، ووجوده على أرضه، مرتكبًا جرائم مروّعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا. وسط صمت وتواطؤ دولي تقوده الإدارة الأمريكية، الشريكة في هذه الجرائم والانتهاكات".

وتابعت: "إنَّنا في حركة المقاومة الإسلامية، وبهذه المناسبة، نثمّن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني الوطني المشرف، بـ قَصْر احتفالاتهم هذا العام، على إقامة الشعائر الدينية، والوقوف صفًا واحدًا، مع شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم، في قرار يؤكد أن شعبنا بجميع مكوناته، مسلمين ومسيحيين؛ متوحد على طريق الصمود على أرضه والحفاظ على هويته، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".