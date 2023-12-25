نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتانياهو بعد تفقد غزة: الحرب لم تقترب من نهايتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه توجه إلى قطاع غزة الإثنين، مؤكدا "تكثيف" القتال ضد حركة حماس.

وقال نتنياهو في اجتماع كتلة الليكود في البرلمان الإسرائيلي: "أنا الآن عائد من غزة. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته"، وفق بيان أصدره الحزب.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفها بـ "تكهنات إعلامية خاطئة"، بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة حماس.

وقال: "لسنا بصدد التوقف. نحن مستمرون في القتال".

