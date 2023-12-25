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أحمد جودة - القاهرة - تضامنًا مع غزة.. كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد

يشهد عيد الميلاد المجيد هذا العام احتفالًا من نوع آخر يتماشى مع الأحداث الجارية في قطاع غزة وفلسطين عامة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي والحرب القائمة في القطاع، ونتيحة لهذا العنف الحادث من قبل الكيان المحتل، تعاونت كافة الكنائس في مختلف البلدان من أجل عدم الإحتفال هذا العام احترامًا للشهداء الفلسطينيين، وجاء في مقدمة هذه الدول الأردن.

وتكشف بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع تفاصيل كاملة حول إلغاء احتفالات عيد الميلاد في الأردن.

تضامنًا مع غزة.. كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد

إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأردن تضامنًا مع غزة

أعلن مجلس رؤساء الكنائس الأردنية إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام احتراما لضحايا وشهداء غزة وعموم فلسطين الذين راحوا ضحية العنف الإسرائيلي.

وقد قام المجلس بنشر بيان في هذا الشأن أمس الأحد الموافق 24 ديسمبر، جاء في مجملة أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام سيقتصر على الصلوات والطقوس الكنسية.

واستنكر المجلس "بأقسى العبارات وأشدها ما ترتكبه إسرائيل من أعمال بربرية ضد الإنسانية مخالفة كل الأعراف الدولية".

كما ثمّن البيان "كل الجهود الأردنية الدؤوبة غير المنقطعة لإخراس صوت الحرب، كما نحيي كافة المواقف الحرة العربية والدولية التي لم تنخرط في معايير إنسانية وسياسية مزدوجة".

الأردن ينفذ إنزالًا جويًا لإغاثة المحاصرين في كنيسة بغزة

ومن الجدير بالذكر، قامت القوات المسلحة الأردنية أمس الأحد الموافق 24 ديسمبر بتنفيذ إنزال جوي عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس بغزة.

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حيث ذكرت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها قائلة: «بتوجيهات ملكية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية مساء الأحد إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد».

وقد بلغ عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.