نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يعلن تحرير مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال شويغو لبوتين: "القوات المسلحة الروسية حررت تماما مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك".

وأوضح أنه "خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لمجموعة -الجنوب- اليوم قرية مارينكا جنوب غرب دونيتسك بالكامل".

وأكد وزير الدفاع أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.

وقال: "المهم هو أننا قمنا بنقل عمل المدفعية بعيدا جدا عن دونيتسك، إلى اتجاه الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من الهجمات".

ومن جانبه تقدم الرئيس بوتين بالتهنئة للوزير شويغو على تحرير مدينة مارينكا، مؤكدا أن "السيطرة على مارينكا تمكننا من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، السيطرة على هذه المنطقة المحصنة يعطي لقواتنا إمكانية التقدم إلى الأمام".