إيران: الاتهام الأميركي باستهداف سفينة فـي المحيط الهندي «بلا قيمة»

طهران ـ ا.ف.ب: عدَّت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أن «لا قيمة» لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم. تعرَّضت سفينة تجارية السبت لهجوم بطائرة مُسيَّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارًا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنَّ هذه الطائرة المُسيَّرة «أطلقت من إيران». وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنَّتها جماعة أنصار الله اليمنيون على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنَّها مرتبطة بإسرائيل، وذلك «نصرة للشَّعب الفلسطيني».

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