العالم اليوم - مأساة غزة في أرقام.. إبادة ومسح أحياء سكنية بمن فيها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - ذكر مصدر طبي مقرب من حركة حماس في قطاع غزة أن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ إعدامات جماعية ومجازر وإبادة ومسح أحياء سكنية بمن فيها.

ووثقت الأرقام ما يحدث في قطاع غزة وجاءت كالتالي: ارتكبت القوات الإسرائيلية 25 مجزرة بحق عائلات بكاملها راح ضحيتها 250 فردا و500 اصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 20.674 قتيل 54.536 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى مقتل 311 كادر صحي و تدمير 102 سيارة إسعاف.

انتهاكات إسرائيل ضد المنظومة الصحية أدت إلى استهداف 141 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة.

لا تزال القوات الإسرائيلية تعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة محمد أبو سلمية وأحمد الكحلوت وأحمد مهنا.

القوات الإسرائيلية تتعمد تدمير مستشفيات شمال غزة و800 ألف نسمة فيها يتركون بلا خدمات صحية والجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع يتعرضون للموت المحقق. نسبة الانشغال السريري في مستشفيات الجنوب بلغت 350 بالمئة ومئات الجرحى يفترشون الأرض في الأقسام وغرف العمليات.

الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطيرة والمعقدة والحروق الشديدة نتيجة عدم توفر الإمكانيات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها.

الأوضاع الصحية والإنسانية في مراكز الإيواء بلغت مستويات كارثية مفجعة لأكثر من 1.8 مليون نازح يتعرضون لمخاطر المجاعة والبرد القارص وتنفشي الأمراض والأوبئة.

900 ألف طفل في مراكز الإيواء يعانون خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم.

50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء وبلا طعام وبلا رعاية صحية ونحو 180 سيدة يضعن مواليدهن يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية.

70 بالمئة من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم للخدمة غسيل الكلى وخاصة شمال غزة.

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