العالم اليوم - كأس السوبر المصرية.. فيوتشر للنهائي بفوز مثير على بيراميدز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:26 مساءً - تأهل مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصرية بعد أن تغلب على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويدين فيوتشر بالفوز إلى حارسه محمود عبد الرحيم "جنش" إثر تصديه لأربعة ركلات ترجيح، ليتأهل فريقه إلى المواجهة النهائية حيث سيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي تقام في وقت لاحق.

وجاء الشوط الأول متواضع فنيًا وغابت عنه المتعة والإثارة فيما غلب عليه الحذر الدفاعي خصوصًا من جانب لاعبي فيوتشر، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية من لاعبي بيراميدز افتقدت للفعالية والخطورة.

وزاد بيراميدز من ضغطه الهجومي حيث لجأ لاعبوه للتسديد من خارج منطقة الجزاء وسط صعوبة في اختراق الدفاع المتكتل لفيوتشر فسدد عبد الله السعيد كرة علت المرمى (52)، وكذلك مرّت تسديدة المغربي محمد الشيبي (54) بجوار القائم الايمن.

وبخلاف مجريات المباراة، حصل فيوتشر على هجمة مرتدة (77) حيث وصلت الكرة للبديل أحمد عاطف فراوغ مدافع بيراميدز أسامة جلال ثمّ انفرد وسدد كرة ابعدها الحارس احمد ميهوب الى ركنية بصعوبة.

وأهدر المغربي عبد الكبير الوادي فرصة هدف اول لفيوتشر من هجمة مرتدة (78) انفرد فيها من منتصف الملعب ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم الايمن لمرمى ميهوب.

وأنقذ جنش مرماه من هدف مؤكد لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتصديه لرأسية الشيبي من عرضية البديل كريم حافظ لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي فاز بها فيوتشر بعد اثارة كبيرة بنتيجة 14-13.