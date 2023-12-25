العالم اليوم - هجوم بطائرة مسيرة شمالي العراق.. ومطار أربيل خارج الخدمة

انتم الان تتابعون خبر هجوم بطائرة مسيرة شمالي العراق.. ومطار أربيل خارج الخدمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الإثنين، أن العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات.

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق، الإثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات".

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال "طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني" الإثنين "عند الساعة 15:50".

وأضاف "أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".

وأكّد أنّ "القوات الأمنية العراقية...ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة".

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي، وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق".