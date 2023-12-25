113 قتيلًا في هجمات بوسط نيجيريا
أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين أن ما لا يقل عن 113 شخصا قتلوا في هجمات شنتها جماعات مسلحة يومي السبت والأحد في بلدات عدة في ولاية بلاتو الواقعة وسط البلاد.
وقال رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في الولاية، مانداي كاسا إنه تم العثور على ما لا يقل عن 113 جثة جراء الاشتباكات.
وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش النيجيري أول أمس السبت أشارت إلى مقتل 16 شخصا، إثر اشتباكات دارت بين الرعاة والمزارعين في المنطقة المذكورة، وهي اشتباكات دائما ما تتكرر وتخلف الكثير من القتلى الأبرياء والمدنيين.
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