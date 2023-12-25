نواب جزائريون يطالبون الرئيس تبون بالترشح لفترة رئاسة ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - طالب أعضاء بالبرلمان الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالترشح لفترة رئاسة ثانية، وفقا لما ذكره بعض النواب.

وألقى الرئيس الجزائري يوم الاثنين خطابا للأمة خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة.

واستعرض الرئيس تبون في خطابه الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية من عهدته الرئاسية.

وقال تبون لأعضاء البرلمان "إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية" دون أن يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية عام 2024.

انتخب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقا للدستور الجزائري.