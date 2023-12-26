عاجل - غزة الآن.. شاهد قناص من القسام يصطاد قناصي الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - غزة الآن.. شاهد قناص من القسام يصطاد قناصي الاحتلال

غزة الآن.. شاهد قناص من القسام يصطاد قناصي الاحتلال.. عرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر مشاهد جديدة لكتائب القسام، تظهر قناصًا من الكتائب يعمل على اصطياد قناصين من الجيش الإسرائيلي.

"80 يوما كل دقيقة جحيم".. أهالي رهائن غزة يردون على نتنياهو

وأطلقت عائلات الرهائن في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، صيحات استهجان ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست، الاثنين.

وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" ردا على قول نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".

وقال نتنياهو الذي جاء خطابه بعد عودته من غزة الإثنين: "لن ندخر جهدا لتحرير المحتجزين" وأن ذلك غير ممكن تحقيقه دون "ضغط عسكري"، ورد على هتافات الأهالي بالقول "لن نتوقف حتى النصر".

وكانت حركة حماس قد شنت هجوما على البلدات المحتلة الجنوبية في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا وفق تعداد فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

وأخذت الحركة خلال الهجوم نحو 250 رهينة، لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق السلطات الإسرائيلية.

ورد جيش الاحتلال بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع أوقعت 20674 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.