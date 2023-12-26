نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مصير غامض لجندي إسرائيلي احتفل بموعد زفافه علي جدار منزل بغزة (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن أنها تمكنت من قتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، برتبة ملازم، يُدعى «أوشري موشيه».

وجاء هذا بعد شهر واحد من خطبته، حيث قام «موشيه» بكتابة موعد زواجه على جدار منزل في قطاع غزة، ولم يكتف بهذا بل أرسل الصورة لخطيبته، حسب ما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لمصادر للاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل الرقيب «روي إلياس»، من كتيبة الهندسة القتالية 603، على يد المقاومة الفلسطينية، بعد أن التقط صورة لنفسه في أحد شوارع غزة محتفلا بحفل زفافه.

ويعيش أهالي غزة حياة مأساوية بسبب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأبرياء بدولة فلسطين، منذ بداية طوفان الأقصى.

ومن جهته، حذرت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، من الاوضاع في غزة، مشيرة إلى أن الاطفال تتضورون جوعا في غزة، والـوضاع كارثية، حيث أن تسعة مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة بأكمله.

تحذير عاجل من الصحة العالمية

وعبر قناة القاهرة الإخبارية، قالت إن المستشفيات الأكبر تعمل بثلاثة أضعاف سعتها، كما أن هناك سرير لكل ثلاثة مرضى في المستشفى، مشيرة إلى أن الوضع سيء فقد ينام المرضى على الأرض، قائلة «نعمل بـ250% من السعة.. وعدد الأسرة في العنايات المركزة منخفض للغاية».

الأطفال يتضورون جوعا في غزة والأوضاع كارثية

وأضافت: «هناك 2 مستشفى ميداني، أحدهما من الأردن.. وبهم نحو 200 سرير، حيث تعمل بقصارى جهدها.. لكن هناك احتياجا لأعداد أكبر من المستشفيات والأسرة»، بجانب أن الحالات المصابة بالأمراض التنفسية في تزايد، والاطفال يتضورون جوعا ولايوجد مياه، محذرة من انتشار الامراض التي تهدد حياة الاطفال.

وتابعت: «هناك نحو 150 ألف من الأمراض التنفسية، بجانب وجود العديد من إصابات كثيرة بالإسهال، وهذا يكون بسبب كثافة العدد والعيش في بيئة ملوثة نتيجة الحرب».