العالم اليوم - "إينوتا" تشتري حصة قطر للطاقة في حقول نفط بـ 150 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:43 صباحاً - قالت شركة إينوتا البرازيلية للنفط إنها استحوذت على كامل حصة شركة قطر للطاقة برازيل المحدودة البالغة 23 بالمئة في بعض حقول النفط بحوض كامبوس بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح أمس الاثنين إن صفقة الاستحواذ على حصة في حقول النفط أبالوني وأوسترا وأرجوناوتا، وهي الحقول التي تشكل معا مشروع باركيه داس كونشاس، أبرمت في الأول من يوليو هذا العام، مع سداد 15 مليون دولار عند التوقيع.

وقالت إينوتا إن المبلغ المتبقي سيتم تسديده على ثلاث دفعات، مشيرة إلى أن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة هيئة تنظيم النفط البرازيلية وهيئة مراقبة مكافحة الاحتكار.

وشركة شل هي المسؤولة عن تشغيل مشروع باركيه داس كونشاس وتمتلك حصة قدرها خمسين بالمئة، في حين تمتلك مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي) الحصة المتبقية وقدرها 27 بالمئة.