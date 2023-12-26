جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود وضابط وإصابة 2 آخرين بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 08:51 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود وضابط وإصابة 2 آخران خلال مواجهات ضارية مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل الرقيب (احتياط) يوناتان لوبر، 24 عامًا، في الكتيبة المدرعة 8104 تابعة للواء 197، ومقتل اللواء احتياط يوسف جيتراتز 25 عاماً، في الكتيبة 7029 مدرع تابعة للواء 179، كما قتل اثنان من الكتيبة 7029 مدرعة تابعة للواء 179.

كما أفاد بإصابة جندي وضابط بجروح خطيرة في الكتيبة 75 في اللواء السابع، ومن الكتيبة 6646 من اللواء 646 أمس في معركة شمال قطاع غزة.

يشهد مخيم البريج وسط قطاع غزة اشتباكات ضارية للفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المخيم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجلٍ، اليوم الثلاثاء.

وكشفت الفصائل الفلسطينية، مساء الاثنين، عن مشاهد جديدة توثق لحظة استهداف عناصرها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر، إلى جانب عدد من الأسلحة التي غنمتها بعد اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال.

في وقت سابق، الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية، "استهداف قوة صهيونية خاصة، مكونة من فصيل معززٍ قوامه 40 جنديًا متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة".

كما أوضحت، في بيان عبر قناتها في تليجرام، أنها استهدفت جنود الاحتلال بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات؛ "ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح".