العالم اليوم - الولايات المتحدة ترفض طلبا إسرائيليا "عسكريا".. وضغوط مستمرة

انتم الان تتابعون خبر الولايات المتحدة ترفض طلبا إسرائيليا "عسكريا".. وضغوط مستمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل الحصول على مروحيات "أباتشي" القاتلة، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت".

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.

وتم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن منح الطائرة المطلوبة، وأن إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط على أميركا في هذا الإطار.

والأباتشي مروحية هجوم أميركية من إنتاج شركة بوينغ، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأميركي.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، عدد طائرات وسفن الشحن الأميركية، التي وصلت إلى إسرائيل وتحمل على متنها أسلحة وذخائر، منذ بداية الحرب ضد حماس في 7 أكتوبر.

وذكر المصدر أنه منذ بداية الحرب، وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أميركية، تحمل مساعدات عسكرية، إلى إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.