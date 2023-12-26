إنقاذ 54 مهاجراً في بحر شمال لبنان

إنقاذ 54 مهاجراً في بحر شمال لبنانأنقذت القوات البحرية في الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء 54 مهاجرا كانوا متوجهين إلى قبرص على متن مركب في بحر شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن القوات تمكنت من إنقاذ مركب على متنه 54 بين رجال ونساء وأطفال ، كانوا قد غادروا بطريقة غير شرعية عبر بحر شمال لبنان باتجاه قبرص.

وكان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة أميال حيث تم سحبه والركاب إلى مرفأ طرابلس وقدّمت الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الصليب الأحمر اللبناني.

وشهدت الشواطئ اللبنانية العديد من حوادث غرق مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين خلال السنوات الماضية أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا.