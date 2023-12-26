العالم اليوم - يائير لابيد لنتنياهو: لو كنت مكانك لقدمت استقالتي

انتم الان تتابعون خبر يائير لابيد لنتنياهو: لو كنت مكانك لقدمت استقالتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه لو حدثت هجمات 7 أكتوبر في عهده، لكان قد استقال في نفس اليوم.

وذكر لابيد، في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنا لا أثق في نتنياهو. إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب. لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم".

وأضاف لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من يوليو إلى ديسمبر 2022: "في عهدنا، عرفت حماس أنها لن تهاجم. لقد أدركت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخنا، وهاجمت".

وتابع: "كيف يمكن الوثوق بحكومة يرأسها نتنياهو؟"

وختم قائلا: "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر الجيد، لكن حقيقة وجوده (نتنياهو) في منصبه هي الأسوأ".

وسبق أن انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حكومة إسرائيل لم تعد موجودة".