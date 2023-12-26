نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوري يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية في ريفي حلب وإدلب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجيش السوري أسقط 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية في ريفي حلب وإدلب.
أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، أن فصائل مسلحة قصفت بالصـواريخ قاعدة الشدادي بريف الحسكة.
وفي سياق آخر، أدانت الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.
وقالةالبنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.
وكشف البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.