نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوري يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية في ريفي حلب وإدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام سورية، بأن الجيش السوري أسقط 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف بلدات ونقاط عسكرية في ريفي حلب وإدلب.

أعلن ‏المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، أن فصائل مسلحة قصفت بالصـواريخ قاعدة الشدادي بريف الحسكة.

وفي سياق آخر، أدانت ‏الحكومة العراقية، الهجمات الأميركية على مواقع عسكرية عراقية.

وقالة‏البنتاجون، إن هذه الضربات هي رد على هجمات ضد موظفين أميركيين بالعراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران.

وكشف ‏البنتاجون، أنوالضربات الأميركية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق.