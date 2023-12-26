العالم اليوم - طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق مناطق لبنانية وصولا لبيروت

انتم الان تتابعون خبر طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق مناطق لبنانية وصولا لبيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج"، بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق عدد من المناطق اللبنانية وصولا إلى بيروت، الثلاثاء.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا يوميا للقذائف والصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ أن بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

لكن الضربات الإسرائيلية لم تتعد المناطق الحدودية منذ بدء الحرب.

والثلاثاء، أعلن حزب الله استهداف غرفة رصد قرب ثكنة شوميرا الإسرائيلية المقابلة للقطاع الأوسط من حدود لبنان الجنوبية، كما أكد استهداف موقع زبدين الإسرائيلي قرب مزارع شبعا.

في المقابل، أفادت مراسلة "دوت الخليج" بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أطراف بلدة جبشيت، في القطاع الغربي من جنوب لبنان.