العالم اليوم - انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مؤكدة عدم وجود إصابات بين الموظفين.

وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في الهند إن شرطة نيودلهي وفريقا أمنيا يحققان في الأمر. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي .. في رعاية الله وحفظة