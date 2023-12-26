نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق مناطق لبنانية وصولا لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق عدد من المناطق اللبنانية وصولا إلى بيروت، الثلاثاء.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا يوميا للقذائف والصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ أن بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

لكن الضربات الإسرائيلية لم تتعد المناطق الحدودية منذ بدء الحرب.

والثلاثاء، أعلن حزب الله استهداف غرفة رصد قرب ثكنة شوميرا الإسرائيلية المقابلة للقطاع الأوسط من حدود لبنان الجنوبية، كما أكد استهداف موقع زبدين الإسرائيلي قرب مزارع شبعا.

في المقابل، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أطراف بلدة جبشيت، في القطاع الغربي من جنوب لبنان.