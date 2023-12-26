نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 9 جنود بعد تعرضهم لنيران من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قامت طائرات مقاتلة من سلاح الجو بضرب البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان منذ فترة قصيرة..بالإضافة إلى ذلك، حدد مراقبو جيش الدفاع الإسرائيلي المبنى الذي هرب إليه الإرهابي الذي أطلق الصاروخ المضاد للدبابات باتجاه كنيسة في منطقة شومارا في وقت سابق من اليوم، وهاجمت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المبنى".

وأضاف البيان: "ونتيجة إطلاق النار باتجاه منطقة شمرا، أصيب عدد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين حضروا لإخلاء مدني كان قد أصيب في وقت سابق عند النقطة، وأصيب أحد الجنود بجروح خطيرة، وأصيب ثمانية جنود بجروح متوسطة وطفيفة..وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم".

وأردف: "كما أطلقت النيران باتجاه منطقة الدوب قرب المسجد الواقع في قلب قرية يارون جنوب لبنان..وبهذا الهجوم يثبت تنظيم حزب الله الإرهابي مرة أخرى استغلاله السافر لمواطني جنوب لبنان والأماكن المقدسة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الساعات القليلة الماضية إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه منطقة يفتاح وجبل دوف، وهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بنيران الدبابات والمدفعية مصادر النيران".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائليين جنوبي البلاد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تعرضت للهجوم من 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيشه رد حتى الآن على 6 منها.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عدد من القرى والبلدات.