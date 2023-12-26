نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: إسرائيل طلبت مروحيات "أباتشي" من واشنطن ولكن رفض طلبها حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات مروحية هجومية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد تم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة الأخير لإسرائيل الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عملية الاستحواذ المحتملة"، وأن تل أبيب "تواصل ممارسة الضغوط".

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.