العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر أشهرا.
وذكر هاليفي، في بيان مطول نشره موقع الجيش الإسرائيلي:
- لقد غادرت قطاع غزة للتو، والتقيت بالمقاتلين في شمال قطاع غزة. لقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي تقاتل بها القوات وتعمل وتحقق الأهداف التي حددناها لها.
- إن الجيش الإسرائيلي يقترب من استكمال تفكيك قوات حماس شمال قطاع غزة.
- قضينا على العديد من الإرهابيين والقادة، واستسلم بعضهم لقواتنا وأسرنا المئات. لقد دمرنا العديد من البنى التحتية والأسلحة تحت الأرض.
- لا توجد طريقة سريعة لتفكيك منظمة إرهابية وسننال من قادة حماس.
- لن نسمح بالعودة إلى الواقع الأمني قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتكرار مثل هذا الحدث.
- إن عمل القوات البرية يجلب قيمة مضافة فريدة من نوعها، وهي تدمير البنية التحتية، وهو ما لا يمكن القيام به من الجو.
- سنصل أيضا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعا أو أشهرا.
- إن التزامنا بعودة المختطفين يظل كما هو، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم.
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