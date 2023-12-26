العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر أشهرا.

وذكر هاليفي، في بيان مطول نشره موقع الجيش الإسرائيلي: لقد غادرت قطاع غزة للتو، والتقيت بالمقاتلين في شمال قطاع غزة. لقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي تقاتل بها القوات وتعمل وتحقق الأهداف التي حددناها لها.

إن الجيش الإسرائيلي يقترب من استكمال تفكيك قوات حماس شمال قطاع غزة.

قضينا على العديد من الإرهابيين والقادة، واستسلم بعضهم لقواتنا وأسرنا المئات. لقد دمرنا العديد من البنى التحتية والأسلحة تحت الأرض. لا توجد طريقة سريعة لتفكيك منظمة إرهابية وسننال من قادة حماس.

لن نسمح بالعودة إلى الواقع الأمني ​​قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتكرار مثل هذا الحدث.

إن عمل القوات البرية يجلب قيمة مضافة فريدة من نوعها، وهي تدمير البنية التحتية، وهو ما لا يمكن القيام به من الجو.

سنصل أيضا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعا أو أشهرا.

إن التزامنا بعودة المختطفين يظل كما هو، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم.

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