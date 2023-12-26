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العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر أشهرا.

وذكر هاليفي، في بيان مطول نشره موقع الجيش الإسرائيلي: 

  • لقد غادرت قطاع غزة للتو، والتقيت بالمقاتلين في شمال قطاع غزة. لقد تأثرت كثيرا بالطريقة التي تقاتل بها القوات وتعمل وتحقق الأهداف التي حددناها لها.
  • إن الجيش الإسرائيلي يقترب من استكمال تفكيك قوات حماس شمال قطاع غزة.
  • قضينا على العديد من الإرهابيين والقادة، واستسلم بعضهم لقواتنا وأسرنا المئات. لقد دمرنا العديد من البنى التحتية والأسلحة تحت الأرض.
  • لا توجد طريقة سريعة لتفكيك منظمة إرهابية وسننال من قادة حماس.
  • لن نسمح بالعودة إلى الواقع الأمني ​​قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتكرار مثل هذا الحدث.
  • إن عمل القوات البرية يجلب قيمة مضافة فريدة من نوعها، وهي تدمير البنية التحتية، وهو ما لا يمكن القيام به من الجو. 
  • سنصل أيضا إلى قيادة حماس، سواء استغرق الأمر أسبوعا أو أشهرا.
  • إن التزامنا بعودة المختطفين يظل كما هو، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين إلى ديارهم. 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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