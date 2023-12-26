نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب في غزة ستستمر أشهرا.

وذكر هاليفي، في بيان مطول نشره موقع الجيش الإسرائيلي: