نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: وزير الدفاع الإسرائيلي "يعبر عن مخاوفه" من تأخر المساعدات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة العبرية 13 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبر عن مخاوفه من احتمال أن تؤخر واشنطن إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، ليس فقط "لأسباب تقنية"، كما قام بتعريفها.

وحسب ما ذكر الإعلام العبري، فإن "التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة يتصاعد"، إذ "جاءت تصريحات غالانت خلال الأيام الأخيرة بعد مكالمة هاتفية جرت بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أن مكالمات من هذا النوع لا تتكرر، إذ إن نظير غالانت هو وزير الدفاع وليس وزير الخارجية".

وتمت الإشارة إلى أن "المكالمة تمحورت أيضا حول المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، في حين "لم يعلن مكتب وزير الدفاع كما هو متبع عن المكالمة بعد إجرائها".

وفي تعقيب غالانت على ما ورد، قال الأخير: "نحن لا نتطرق إلى قضايا حساسة تتم مناقشتها في مجلس الحرب".

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات مروحية هجومية من طراز "أباتشي "من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس اليوم الثلاثاء، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.