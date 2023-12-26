انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزةأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت انقطعت بالكامل عن قطاع غزة؛ بسبب استمرار العدوان.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة الحبيب، بسبب استمرار العدوان.

وأشارت إلى أنّ طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

وهذه المرة السادسة التي يقطع فيها العدو الصهيوني الاتصالات عن القطاع منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر الماضي.

وقبل أقل من أسبوعين، سجّل مرصد "نت بلوكس" المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم انقطاعا للإنترنت في غزة استمر أكثر من أربعة أيام.