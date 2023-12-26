العالم اليوم - الحوثيون يعلنون استهداف سفينة وإطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر بضربة صاروخية وإطلاق مسيّرات باتّجاه إسرائيل دعما لغزة.

وأفاد الحوثيون في بيان بأنهم نفّذوا "عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجارية" عرّفوا عنها باسم "إم إس سي يونايتد MSC UNITED "بصواريخَ بحريةٍ مناسبة". كما أكدوا إطلاق "عددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ" في جنوب إسرائيل.

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