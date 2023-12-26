العالم اليوم - جغرافيا غزة.. كيف دفعت إسرائيل لخيار "الأباتشي" الأميركية؟

انتم الان تتابعون خبر جغرافيا غزة.. كيف دفعت إسرائيل لخيار "الأباتشي" الأميركية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - دفعت جغرافيا غزة والمواجهات المباشرة بين الجنود الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي إلى طلب مروحيات الأباتشي الهجومية من واشنطن، وهو ما رفضته حتى الآن.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن الجيش طلب على نحو رسمي مؤخرا من البنتاغون، مروحيات "أباتشي"، لكن لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن تلك الصفقة رغم استمرار ضغط إسرائيل لتمريرها.

ما هي أبرز استخداماتها لدى إسرائيل؟

و"أباتشي" وهي طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأميركي، تمتلك إسرائيل منها سربين وتشن بهما هجمات بغزة ولبنان، وفق صحيفة "معاريف" التي أشارت إلى أنها تقصف شمال الضفة الغربية أيضا.

ووفق تقارير عسكرية فإن القوات الجوية استلمت مقاتلات "إيه إتش-64 أباتشي" في 1990، كما تخدم في القوات الجوية الإسرائيلية، كما يلي:

داخل "السرب 190" والمعروف باسم "سرب اللمسة السحرية" ويتمركز في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب.

"السرب 113" ومقره قاعدة "رمات دافيد" بمرج بن عامر، التي انطلقت منها "الأباتشي" لضرب حماس في 7 أكتوبر.

أبرز أدوارها بغزة

تعتبر تلك المقاتلة من أهم الأسلحة الجوية لإسرائيل في حرب غزة، لأنها تمنحها ميزة كبيرة أبرزها:

دعم القوات البرية التي تقاتل بالأرض إذ تستخدم مدافعها الرشاشة وصواريخها لتدمير أهداف العدو ما يساعدها على التقدم وتحقيق الأهداف.

تدمير الأهداف الأرضية كمواقع الصواريخ ومراكز القيادة والتدريب وتستخدم صواريخها الخارقة للدروع لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة، فضلا عن أن صواريخها ذات الرؤوس الحربية التقليدية تدمر المباني والأفراد.

الدفاع عن المجال الجوي حيث تراقب حدود غزة وتسقط مسيّرات الفصائل الفلسطينية.

ما هي خصائصها؟

تتمتع "أباتشي" التي لها أنواع متعددة أحدثها "أي أتش/64 لونغ بو" بقدرات هائلة تجعلها سلاحًا قويًا له عدة خصائص بينها:

مروحية "هجوم واستطلاع" ومضادة للدروع وتحمي القوات البرية كما ترافق القوات المتحركة وتقوم بأعمال التمشيط أمام القوات المتوغلة.

قدرة فائقة على المناورة، ما يسمح لها بالتحرك بسرعة ودقة حول ساحات المعارك ويساعد الطيار على تحديد الأهداف بسرعة ودقة وتجنب نيران العدو.

مجهزة بأحدث التقنيات كأنظمة تحكم النيران والرؤية الليلية ما يساعد الطيار على رؤية الأهداف بجميع الظروف الجوية.

مزودة بمسجل فيديو يستطيع تسجيل حوالي 72 دقيقة من الأحداث بهدف الاستطلاع وتقييم الخسائر.

تتحرك بالميدان بسرعة تتجاوز 3 كيلومترات في الدقيقة الواحدة.

ما هي أبرز قدراتها؟

الطول: 17.73 مترا.

الارتفاع: 4.64 أمتار.

السرعة 233 كيلو متر في الساعة.

الوزن: 7270 كيلوغراما.

المدى: 482 كيلومترا.

ذات محرك توربيني مزدوج "تي 700-جي آي" و"جي آي 701 سي".

ترسانة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك مدفعان رشاشين من عيار 30 ملم، وصاروخين من طراز" Hellfire"، وصاروخين من طراز" TOW".

يمكنها حمل حتى 16 صاروخاً "هيلفاير" الموجه بالليزر لاستخدامه ضد الدبابات والمدرعات والأهداف الحصينة والخفيفة والأفراد.

لماذا تطلب إسرائيل الأباتشي؟

ووفق تقارير عسكرية، فمنذ بداية الحرب تحلق تلك المقاتلات في أجواء قطاع غزة على مدار الساعة، وبسبب الاستخدام المكثف لها بالحرب استدعت إسرائيل طيارين من سن 54 و55 عاما، رغم خروجهم من قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات عملياتية برية في السربين" 190" و"113"، فضلا عن استدعاء طيارين سابقين يقيمون بالخارج، رغم إزالتهم من قائمة طياري الاحتياط، في السنوات الأخيرة لعدم تواجدهم بالداخل.

بعد خوض الجيش الإسرائيلي "حرب مدن" بغزة، مثلما يقول الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور لموقع "دوت الخليج"، تلعب الجغرافيا المعقدة التي لا يعرفها سوى أصحاب الأرض، دورا كبيرا في معارك العصابات والشوارع وحروب "الدفاع بالعمق".

ويضيف "إيغور" أن تلك الجغرافيا المليئة بشبكة أنفاق معقدة وكبيرة، باتت أكبر عائق أمام الجيش الإسرائيلي لعدة أسباب:

غالبية الجنود المتوغلين من جنود الاحتياط وتم استدعاؤهم دون خبرة قتالية أو تدريب ملائم وليس لديهم دراية بالشوارع والأزقة لخوض المعارك البرية والاشتباكات المباشرة على الأرض.

الكثافة السكانية المرتفعة لغزة تعيق تقدم أفراد جيش الإسرائيلي ومعداته.

أطلال المنازل المهدمة التي خلفها القصف الجوي الإسرائيلي أصبحت عائقا أمام حركة الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة على الأرض.

جغرافية غزة سهلت وقوع وحدات الجيش في أكمنة جنود القسام وباقي فصائل المقاومة.

مدينة غزة تميّزت ببناء الأبراج السكنية والتجارية، التي يزيد ارتفاعها على 5 طوابق، في حين حافظت باقي مناطق القطاع على بيوت وعمارات سكنية تتراوح من 3-5 طوابق، إضافة إلى النمط الإنشائي التقليدي المعتاد من البيوت الأرضية أو التي لا يزيد ارتفاعها على طابقين، ما يعقد جغرافية القطاع.

ضعف الروح المعنوية

أما الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات، فيقول لموقع" دوت الخليج"، إن الرفض الأميركي جاء لعجز الجيش الإسرائيلي على تحقيق أي أهداف عسكرية حتى الآن، فضلا عن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول أساليب الحرب وطريقتها رغم توافقهما على قتل الفلسطينيين.