روسيا تحدد الرؤية المستقبلية لدول مجموعة بريكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه لا ينبغي أن تتحول مجموعة بريكس من تجمع للدول إلى منظمة كاملة لها أمانة عامة.

وفي مقابلة مع قناة “إن تي في” الروسية، قال لافروف إن “مجموعة بريكس ليست منظمة، بل جمعية”.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه لا يعتقد أن أحدا لديه مصلحة في تحويلها إلى منظمة حقيقية لها أمانة عامة، مضيفا أن “هذا ليس ضروريا، على الأقل في هذه المرحلة”.

ووصف لافروف الجمعية بأنها مظلة المستقبل، مشيراً إلى أن مجموعة بريكس هي رمز ورغبة أغلبية العالم في تطوير مبادراتها، مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضها البعض.

وأضاف : “لا توجد منظمات في الغرب لديها قواعد عادلة بمعنى المساواة والإجماع الحقيقي”، مذكراً بحادثة حديثة قيل فيها إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، طلب من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تناول القهوة في أحد المطاعم.

وعقد اجتماع رئيسي لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل حتى لا يستخدم حق النقض ضد اقتراح لبدء محادثات انضمام رسمية مع أوكرانيا.

وسوف تترأس روسيا مجموعة البريكس في عام 2024؛ وتضم المجموعة حاليا روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا. واعتبارًا من الأول من يناير، ستنضم إلى الجمعية مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقالت الأرجنتين إنها لن تنضم إلى مجموعة بريكس كما هو مخطط لها؛ أعرب الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي عن تردده في دعم العلاقات الاقتصادية مع الصين والبرازيل، ويخطط للعمل نحو التقارب الاقتصادي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.