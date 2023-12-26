نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلام عبري: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت "هدفا جويا معاديا" في البحر الأحمر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اعترضت طائرة حربية لسلاح الجو بالنجاح في وقت سابق اليوم هدفا جويا معاديا في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية".

هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أن "سلاح الجو المسيرِ بالقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراشِ ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر(حارس الازدهار) في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، أعلن "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر.