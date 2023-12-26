المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا برشقة صاروخية وإصابة أهدافها

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية أصابت اهدافها".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وأمس الاثنين، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الجمعة، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وفي 16 ديسمبر الجاري، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".