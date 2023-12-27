نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أهداف الحرب ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "الحرب لها أهداف ضرورية ولكنها ليست سهلة التحقيق بسبب التضاريس المعقدة"، و"ستستمر لعدة أشهر أخرى".

وأشار هرتسي هاليفي إلى المناورة البرية في قطاع غزة، قائلا: "لقد غادرت غزة للتو.. يقترب الجيش الإسرائيلي من نهاية تفكيك كتائب حماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "قضينا على العديد من القادة وأخذنا المئات من الأسرى.. لا يزال البعض منهم في الميدان، ولا توجد حلول سحرية وطرق مختصرة إليهم".

وفي إشارة إلى "استمرار القتال"، أوضح هاليفي: "أينما هاجمت القوات الإسرائيلية ترافقها نيران كثيفة من الجو والبحر، وهذه الحرب لها أهداف ضرورية وليس سهلا تحقيقها.. إنها تجري في تضاريس معقدة، وبالتالي ستستمر الحرب لعدة أشهر أخرى".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 492.

كما عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد استهدافها آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.