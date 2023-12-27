نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر دولة منفتحة على العالم ولها دور هام في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا في مصر مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لبحث سبل التعاون بين بلجيكا ومحافظة أسوان.

وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التى تتميز بها عروس المشاتى فى ظل التنوع الفريد فى الثروات التعدينية والمحجرية ومصادر الطاقة والأنماط السياحية، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات بين دولتى مصر وبلجيكا، وهو ما تجسد فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للدولة البلجيكية، ولقاؤه بالملك فيليب ليوبولد ليعكس ذلك الترابط والتوافق بين البلدين في كافة المجالات باعتبارهما محبين للسلام.

وأشار إلى التنسيق لزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة بتوقيع إتفاقية تؤامة مع إحدى المدن البلجيكية، وزيادة معدلات الحركة السياحية، وخاصة خلال فصل الشتاء للإستمتاع بالمقومات العديدة، والبانوراما الجمالية التى أصبحت عليها أسوان، والتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من إنجازات متتالية على أرضها من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم في حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية.

فيما قدم سفير دولة بلجيكا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التي تمتلكها هذه المحافظة، مؤكدًا على أن مصر دولة منفتحة على العالم ولديها حضارة وتاريخ، وهى تعتبر دولة صديقة وتهتم بترسيخ الاستقرار، ونكن لها كل التقدير والاحترام، ولها دور هام فى الشرق الأوسط.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ أسوان درع المحافظة للسفير البلجيكى تقديرا واعتزازا لعلاقات الصداقة بين الجانبين.