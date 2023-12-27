العالم اليوم - أغلبهم أطفال.. الأمطار تقتل 22 شخصا بالكونغو الديموقراطية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - لقي 22 شخصا حتفهم الثلاثاء، أغلبهم من الأطفال في الكونغو الديمقراطية، إثر أمطار غزيرة تسببت في تدمير البنية التحتية وتسببت في وقوع فيضانات.

ودمّرت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي استمرت بالهطول طوال الليل وحتى الثلاثاء، أكثر من 15 منزلاً في كانانغا، عاصمة منطقة كاساي الوسطى، وفقاً للمكتب الإعلامي لحاكم المنطقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنّ من بين الضحايا امرأة وأطفالها الثمانية قضوا في منزلهم وأب وأربعة أطفال في منزل آخر.