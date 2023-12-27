نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: سوليفان ووزير إسرائيلي ناقشا الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ناقش مع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التخطيط لليوم التالي لانتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» بما في ذلك الحكم والأمن في غزة.

وأضاف المسؤول أن سوليفان وديرمر ناقشا أيضا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية.