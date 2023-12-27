نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 قتلى وجريحان ومفقودان في حريق بنُزل في رومانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضى ستة أشخاص، بينهم قاصر، وأصيب اثنان بجروح واعتُبر آخران في عداد المفقودين إثر حريق شبّ صباح أمس الثلاثاء في نُزل برومانيا يقع على بُعد حوالى مئة كيلومتر شمال العاصمة بوخارست، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية على فيسبوك «هذا الصباح، في بلدة توهاني، الواقعة في منطقة براهوفا، اندلع حريق في مؤسسة تجارية تعمل في مجال الضيافة وتقديم الطعام».

وأضافت أنّ «الحريق امتدّ إلى المبنى بأكمله، إذ بلغت المساحة المتضرّرة أكثر من ألف متر مربّع».

وأرفقت خدمات الطوارئ منشورها بصور ظهر فيها حريق ضخم.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قالت خدمات الطوارئ إنّ بيت الضيافة خضع لعملية تفتيش في 2019 بيّنت وجود مخالفات لقواعد السلامة فيه وطُلب منه «اتّخاذ خطوات لاستصدار تصريح السلامة من الحرائق، لكنّه لم يفعل».