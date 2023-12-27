العالم اليوم - أسهم اليابان تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2013

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2013 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 10:22 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا حادا، في ختام جلسة الأربعاء، إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفية أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأميركية خلال الليل.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.23 بالمئة بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات تي-موبايل يو.إس بقيمة 7.59 مليار دولار تقريبا دون أي تكلفة إضافية.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 1.13 بالمئة إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة.

وحتى اليوم يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب سنوية بأكثر من 29 بالمئة في أفضل أداء سنوي منذ 2013.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 بالمئة.

وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 اليوم الأربعاء بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25 بالمئة.

وانخفض الين قليلا إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.

وزاد سهم نينتندو بنسبة 1.99 بالمئة وصعد سهم سوني 1.44 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا بنسبة 1.65 بالمئة متلقيا بعض الدعم الإضافي من الإعلان عن وصول الإنتاج العالمي إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.8 بالمئة خلال الليل.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق بنسبة 1.26 بالمئة وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بـ 1.72 بالمئة.